HDP'li Özgüneş'ten "otoban" talebi

TBMM (AA) - HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, Şırnak'tan Habur'a giden uluslararası yolun tamir edilmesini, bölgede yeni bir otoban yapılmasını istedi.

Özgüneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Şırnak'ın sorunlarına değindi. Şırnak'taki yolların çukurlu, dar ve virajlı olduğunu, bölgede sürekli kazaların meydana geldiğini savunan Özgüneş, Nusaybin-Habur uluslararası yolunun tamir edilerek otoban yapılmasını istedi.

Bölgede su sorunu da bulunduğunu ileri süren Özgüneş, Güçlükonak'ta 13 köy olduğunu ve bu köylerde boşa akan derelerden su temin edilmesi gerektiğini söyledi. Bölge insanının kuyulardan su temin ettiğini belirten Özgüneş, "Kuyular elektrikle çalışıyor. Elektrikler kesik olduğu için köylüler tankerlerle su ihtiyacını karşılıyor. Köylülerin elektrik borcu var, bu borcu ödemelerinin imkanı yok. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekir." diye konuştu.

Özgüneş, sağlık alanında sorunların devam ettiğini, yeni bir hastaneye ihtiyaçları olduğunu söyledi.



