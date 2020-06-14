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Gündem

HDP'li olduğu iddia edilmişti! Başak Demirtaş ile ilgili provokatif paylaşımı yapan şahıs yakalandı

HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde provokatif paylaşımlar yapan şahıs Sakarya’da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 14:16:00 -
HDP'li olduğu iddia edilmişti! Başak Demirtaş ile ilgili provokatif paylaşımı yapan şahıs yakalandı

HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında, bir sosyal medya hesabı tarafıdnan provokatif bir tweet atıldı.

Paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ''Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir'' açıklaması yapıldı.

Başlatılan soruşturma kapsamında M.V., gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Flaş iddia! Selahattin Demirtaş'ın eşine küfür eden şahıs HDP'li mi? O hesapta dikkat çeken detaylar
Flaş iddia! Selahattin Demirtaş'ın eşine küfür eden şahıs HDP'li mi? O hesapta dikkat çeken detaylar

Gündem

Flaş iddia! Selahattin Demirtaş'ın eşine küfür eden şahıs HDP'li mi? O hesapta dikkat çeken detaylar

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Yorumlar

Putsavar

daha dün twitter sözde sahte hesap operasyonu cekiyor bugün bu oluyor. biz nasil olurda twittere ülkemizde gündem belirletiriz. derhal denetim istiyoruz. AYASOFYA gündemini degistiriylar. buna kanmayin.
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