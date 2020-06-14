HDP'li olduğu iddia edilmişti! Başak Demirtaş ile ilgili provokatif paylaşımı yapan şahıs yakalandı
HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde provokatif paylaşımlar yapan şahıs Sakarya’da gözaltına alındı.
HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş hakkında, bir sosyal medya hesabı tarafıdnan provokatif bir tweet atıldı.
Paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ''Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir'' açıklaması yapıldı.
Başlatılan soruşturma kapsamında M.V., gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.