HDP’li Metin İnce gibi hainler olmasın diye mücadele ediyoruz!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, “Ben yıllardır bu hainler yüzünden evladıma hasret yaşıyorum. Oğlumu ve kaçırılan diğer çocuklarımızı kurtarmak için burada mücadele veriyoruz. Biz icra ettiğimiz mücadelenin 81 ilimize yayılması için boşuna çaba sarf etmedik. İnce soyisimli hainin son girişimi bizim verdiğimiz mücadelenin önemini bir kez daha göstermiştir. İnşallah bu mücadelemiz sonunda bu hainler bu ülkede barınamayacaklarını, istedikleri evden istedikleri çocuğu kaçırıp vatanına kurşun sıktıramayacağını anlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Anne Hatice Levent de, “Allah bu hainlere gün yüzü göstermesin. Nice ananın ahı üzerlerinde hâlâ rahat durmuyorlar. İçişleri Bakanımız ve güvenlik güçlerimizden de Allah ayrı ayrı razı olsun. Bir evladımızın hayatı kurtuldu. Bu hainler bu topraklardan gitmedikçe bu millet rahat etmeyecek. İnşallah el birliği ile vatanına ihanet eden herkesi bu topraklardan göndereceğiz. Mücadelemiz bütün çocuklarımız gelene kadar devam edecek” şeklinde konuştu.