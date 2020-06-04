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Siyaset

HDP'li Leyla Güven vekilliğinin düşürülmesini böyle izledi

Milletvekilliği TBMM tarafından düşürülen HPD'li Leyla Güven, vekilliğinin düşürülme anlarını böyle izledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:54:00 -

Yayınlanan görüntülerde HDP’li Leyla Güven, TBMM Vekil Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç’in yaptığı milletvekilliğinin düşürülmesi açıklamasının ardından eliyle zafer işareti yaparak kürtçe ‘yaşamak direnmektir’ anlamına gelen 'berxwedan jîyan' ifadelerini kullandı. Hemen ardından odadaki diğer kişilerde aynı şekilde seslendi.

Daha önce terör örgütü PKK'nın savunuculuğunu yapan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, "Kürt sorunu devam ettiği sürece; gerillaya da katılımlar olacak, çatışmalar da olacak, savaşlar da olacak." ifadeleriyle tehditler savurmuştu.

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