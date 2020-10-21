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Aktüel HDP'li Koç: "Ağrı, Türkiye'den de daha kötü yönetiliyor"
Aktüel

HDP'li Koç: "Ağrı, Türkiye'den de daha kötü yönetiliyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:18:59 -
HDP'li Koç: "Ağrı, Türkiye'den de daha kötü yönetiliyor"

TBMM (AA) - HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Ağrı'nın sorunlarının çözülmediğini belirterek, "Ağrı, Türkiye'den kötü yönetiliyor." dedi.

Koç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ağrı'da işsizlik ve toplumsal baskıdan kaynaklı intiharlar yaşandığını ileri sürdü.

Ağrı'nın cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ekonomik ve sosyal anlamda ihmal edildiğini savunan Koç, ilin bu alanda TÜİK verilerine göre 79'uncu sırada yer aldığını kaydetti. Koç, sağlık ve eğitim dışında ilde hayvancılıkla ilgili sorunlar yaşandığını, işsizliğin de hat safhada olduğunu öne sürdü.

Ağrı ve ilçelerindeki sorunları anlatan Koç, Belediye Başkanı Savcı Sayan'a eleştirilerde bulundu. Koç, bölgeye seçim zamanı her gün bir bakan geldiğini, Ağrı halkına çeşitli vaatler verildiğini ancak bunların uygulanmadığını iddia ederek, "Belediye Başkanı Savcı Sayan bugüne kadar Ağrı'nın sorunlarından bihaber." diye konuştu.

Türkiye'nin ve Ağrı'nın iyi yönetilmediğini ileri süren Koç, "Ağrı ihmal ediliyor, Türkiye ihmal ediliyor. Türkiye iyi yönetilmiyor. Ağrı, Türkiye'den de daha kötü şekilde yönetiliyor." değerlendirmesinde bulundu.


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