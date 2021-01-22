HDP’li Katırcıoğlu’ndan provokasyon! Kılıçdaroğlu, Akşener ve sözde kadın dernekleri neden sessiz?

Gazeteci Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla AKİT TV'de yayınlanan 'Manşetlerin Dili' programında HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun provokasyonu ele alındı.

Kılıçdaroğlu, Akşener ve sözde kadın dernekleri ne diyecek?

Bilindiği üzere HDP'li Katırcıoğlu geçtiğimiz günlerde bir provokasyona imza atarak Diyarbakır'da HDP binasının önünde PKK'nın kaçırdığı çocuklar için nöbet tutan annelere 'zafer işareti' yapmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erol Katırcıoğlu hakkında "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle soruşturma başlatılırken muhalefet bu duruma sessiz kaldı. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Sorumlu Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü programda konuyla ilgili olarak Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve sözde kadın derneklerinin konuya sessiz olduğunu belirterek ne diyeceklerini merak ettiğini söyledi.