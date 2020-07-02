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Aktüel

HDP'li Katırcıoğlu Meclis Başkanı adayı oldu

HDP Grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin başvurusunu Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na sundu

Yeniakit Publisher
2020-07-02 15:03:39 -
HDP'li Katırcıoğlu Meclis Başkanı adayı oldu

TBMM (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun TBMM Başkanlığına adaylık başvurusu yapıldı.

HDP Grup başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç ile TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Katırcıoğlu'nun TBMM Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na sundu.


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