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HDP'li isimden skandal İzlanda paylaşımı... Haddini aştı!

PKK’nın siyasi kolu HDP’den yeni bir skandal daha geldi. HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan, milli takımın İzlanda ile oynadığı maç sonrası tepki çeken paylaşımlarda bulundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 06:41
HDP'li isimden skandal İzlanda paylaşımı... Haddini aştı!

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı.

'Biji izlanda'

Her fırsatta Türkiye aleyhinde paylaşımlarda bulunan eski HDP Milletvekili Hasip Kaplan yine şaşırtmadı. Kaplan, Millilerimizin İzlanda'ya kaybetmesinin ardından skandal paylaşımlarda bulundu.

 

İzlanda'nın galibiyetine sevinen Kaplan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''350 bin nüfuslu 1 Devlete Yenildi Türkiye Milli Takımı Sporun içine e...z ..! Biji İzlanda..!'' ifadelerini kullandı. Haddi aşan tweetin ardından, sosyal medya kullanıcıları Kaplan'a sert tepki gösterdi.

İZLANDA'DA MİLLİLERİMİZE BÜYÜK SAYGISIZLIK YAPILMIŞTI

2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri grubundaki rakibi İzlanda’yla yapacağı maç için dün başkent Rejkjavik'e giden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Keflavik Uluslararası Havalimanı'nda uzun süre bekletilmiş ve ek güvenlik önlemlerine maruz kalmıştı.

 

Ayrıca bir taraftarın, takım kaptanlarından Emre Belözoğlu’na, açıklama yaptığı sırada, elindeki tuvalet fırçasını uzatması tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 06:41
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