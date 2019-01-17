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"HDP'li isim ortak aday olacak mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan cevap!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP'li Celal Doğan, Gaziantep'ten ortak aday olacak mı?" sorusuna "Bu konu net değil" cevabını verdi.

17 Ocak 2019 Perşembe 21:59
"HDP'li isim ortak aday olacak mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan cevap!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, internet gazetecileri ile bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

HDP'li eski Milletvekili Celal Doğan'ın CHP ve İYİ Partinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı iddalarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bu konu net değil." dedi.

Celal Doğan

İzmir belirsizliği sürüyor

CHP Lideri, İzmir adayının henüz belirlenmesine ilişkin ise "Sayın Kocaoğlu dün geldi, görüşmek istedi. Tekrar aday olmak istediğini söyledi ben de 'Aday adayı olabilirsiniz, sorun yok' dedim. Neden olmak istediğini ifade etti. Teşekkür ettik, ayrıldı. Bir açıklama yapacağını söyledi. 'Tabi, yapabilirsiniz' dedik." dedi.

Kocaoğlu'nun başarılı bir belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Herhangi bir şaibeye bulaşmadı, belediyeyi iyi yönetti, bütün devlet baskısına rağmen iyi yönetti, sonra aday olmayacağını söyledi, 3 dönem adaylık yaptığını ifade etmişti. Bu kez tekrar aday olacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

İzmir adayının neden açıklanmadığı sorusuna ise şöyle yanıtladı:

"Ama takdir edersiniz ki İYİ Parti ile görüşme var. Bu doğal olarak iki parti açısından da gecikmelere neden oluyor. Onlar da biz de tabanlarımıza soruyoruz, ek anket ihtiyacı doğuyor. Bu çerçevede değerlendirmek lazım. 10-15 gün içerisinde bunu bitireceğiz."

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 21:59
  1. Gaziantep
  2. Kılıçdaroğlu
  3. İzmir
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Kemal Kılıç
  6. Celal Doğan
  7. İYİ Parti
  8. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  9. Aziz Kocaoğlu

YORUM YAZ

  • nostaljinostalji16 dk önce
    Yandaş medyatoplumunMilliyetçilik damarına seslenecek ya . Kurguya bakınız. AKp li adayların içindekiKürt kökenli vatandaşalar yok mu? Ya seçmen?Bunlar daha önce hangi partideydidiler? Hem HDP de bu ülkenin yasal olarak kurulu yasal bir partisidirve 16 mılyon Kürdütemsil etmektedir.ve 5 milyon Kürdün oy verdiği bir partidir. Bunca dışlamakdüşmanlık hınç kin niye? Demokrasi talepleri göz ardı edilip seçmenlerin milli iradını yok sayıp kayyum atamalar neden?Üstelik HDp milletvekilleriRecep beyin başkanlığını yaptığı yönetimimden maaş almaktadırlar. CHP ye saldırmadan önce yandaş medya Akp nin bir röntgeniniçekmeli Akp içindeki FETÖ örgütünün siyasi ayağını da göz önüne almalıdırlar. Yine AKPKürt açılımı sırasında HDP ile kol kola giripbarışı kuracağız martavalı ile ortaya çıkmıştı. Ne mutlu Türküğm diyene lafını Kürt kardeşlerimiz darılır diye dağlardan ovalardan silen kimdi? Her Türkü milliyetçiliği ayaklar altına alıyorum diyen kimdi? Unutuldu sanılmasın. CHP nin içindeki Kürtlere Akp den azdır. Ve CHP Akp den bin kat yerli ve MİLLİ dir. Ordunun top fabrikalarını özelleştiren Akp nin neresi Millidir? Yakından Milli takımı bile özelleştireceklerini umuyoruz.
  • Ekrem kanpolat Ekrem kanpolat 28 dk önce
    Celal Doğan adaylığı CHP ile hdp nin beraberliğini tescillemesi bakımından iyi olur

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