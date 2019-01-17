"HDP'li isim ortak aday olacak mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan cevap!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, internet gazetecileri ile bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

HDP'li eski Milletvekili Celal Doğan'ın CHP ve İYİ Partinin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı iddalarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bu konu net değil." dedi.

Celal Doğan

İzmir belirsizliği sürüyor

CHP Lideri, İzmir adayının henüz belirlenmesine ilişkin ise "Sayın Kocaoğlu dün geldi, görüşmek istedi. Tekrar aday olmak istediğini söyledi ben de 'Aday adayı olabilirsiniz, sorun yok' dedim. Neden olmak istediğini ifade etti. Teşekkür ettik, ayrıldı. Bir açıklama yapacağını söyledi. 'Tabi, yapabilirsiniz' dedik." dedi.

Kocaoğlu'nun başarılı bir belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Herhangi bir şaibeye bulaşmadı, belediyeyi iyi yönetti, bütün devlet baskısına rağmen iyi yönetti, sonra aday olmayacağını söyledi, 3 dönem adaylık yaptığını ifade etmişti. Bu kez tekrar aday olacağını söyledi." ifadelerini kullandı.

İzmir adayının neden açıklanmadığı sorusuna ise şöyle yanıtladı:

"Ama takdir edersiniz ki İYİ Parti ile görüşme var. Bu doğal olarak iki parti açısından da gecikmelere neden oluyor. Onlar da biz de tabanlarımıza soruyoruz, ek anket ihtiyacı doğuyor. Bu çerçevede değerlendirmek lazım. 10-15 gün içerisinde bunu bitireceğiz."