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Gündem HDP'li isim gözaltına alındı
Gündem

HDP'li isim gözaltına alındı

Kocaeli Dilovası ilçesinin HDP eski ilçe başkanı K.O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 16:28:00 - 2021-04-14 16:30:03
HDP'li isim gözaltına alındı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak devam eden soruşturma kapsamında, örgütle ilgisi bulunduğu ve örgüte üye olduğu ileri sürülen, daha öncede örgüt propagandası yapmak suçundan tutuklanan ve 1 yıl cezaevinde kalan HDP Dilovası eski ilçe başkanı K.O., 'PKK/KCK terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla şafak operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgusu devam eden K.O., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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