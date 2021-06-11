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Gündem HDP'li iki yöneticiye 25 yıla kadar hapis istemi
Gündem

HDP'li iki yöneticiye 25 yıla kadar hapis istemi

HDP Esenyurt İlçe Binasına gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 14:56:00 -
HDP'li iki yöneticiye 25 yıla kadar hapis istemi

HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon sonrasında tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan parti yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Sağlam ve Kılıç hakkında 'terör örgütü üyeliği' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 25'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıklar, iddianameyi kabul eden İstanbul 32. Ağır ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatılmıştı.

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