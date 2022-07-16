HDP'li Hüda Kaya'ya 'Yasin Börü' şoku!
HDP milletvekili Hüda Kaya'nın resmi web sitesi hackerlar tarafından hack'lenerek PKK'lı teröristler tarafından katledilen Yasin Börü'nün fotoğrafı konuldu.
yeniakit.com.tr
Geçtiğimiz gün terör örgütü PKK'nın inine gidip gelen oğlu Muhammed Cihad Cemre'nin tutuklanmasına isyan eden ancak masum çocukların ölümüne göz yuman HDP milletvekili Hüda Kaya'nın resmi web sitesi hack'lendi.
Yasin Börü'nün fotoğrafı konuldu
HDP'li Kaya'nın sitesine PKK'lı alçaklar tarafından 16 yaşındayken katledilen Yasin Börü'nün fotoğrafı konuldu.
Sitesi Aslan Neferler Tim tarafından hacklenen HDP'li Hüda'nın resmi web sitesine girenler şu ifadelerle karşılaştı:
Hüda kaya sen bir münafıksın !
YASİN BÖRÜYÜ UNUTMADIK ALÇAK HAİN MÜRTEDLER !
2014'te kurban Eti dağitirken kurban olan Yasin Börü'nün ve arkadaşlarının şehadetini tebrik ederiz.