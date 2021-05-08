HDP'li Hüda Kaya'dan haddini aşan paylaşım
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırısıyla ilgili haddini aşan bir paylaşıma imza attı.
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen ancak kimsenin ses çıkarmadığı saldırıda 205 kişinin yaralandı.
HDP'li vekilde skandal paylaşım
Sosyal medyanın gündemine oturan kanlı saldırıyla ilgili eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'dan skandal bir paylaşım geldi.
Sosyal medyadan Mescid'i Aksa'da cemaate saldırı haberini "Türkiye'yi kıskanıyor" notuyla paylaşan Kaya, Türkiye'deki camilere saldırılar düzenlendiği yönünde algı oluşturmaya çalıştı.
Algı elinde patladı
İsrail'i kınamak yerine Türkiye'yi suçlayan HDP'li Kaya'nın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımında dolayı HDP'li vekile tepki gösterdi.