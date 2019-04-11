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Seçim 2019 Sayfası

HDP'li Hüda Kaya hakkında fezleke!

HDP Milletvekili Hüda Kaya hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan fezleke hazırlandı.

11 Nisan 2019 Perşembe 22:45
HDP'li Hüda Kaya hakkında fezleke!

HDP Milletvekili Hüda Kaya'ya fezleke hazırlandı. Kaya, "Eş genel başkanımız Pervin Buldan'ı sessizce dinlemiş olmam 'Terör örgütü propagandası' olarak değerlendirilmiş" diyerek fezlekeye tepki gösterdi.

Kaya, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın dinlediği gerekçesiyle hakkında hazırlanan fezlekeye tepki göstererek, "Nur topu gibi yeni bir fezlekem daha geldi! Eş genel başkanımız Pervin Buldan'ı sessizce dinlemiş olmam ‘Terör örgütü propagandası' olarak değerlendirilmiş! ‘Kur'an'da Barışı' anlattığım konuşmam bile Terör örgütü propagandası sayıldıktan sonra, bir konuşmayı sessizce dinlemiş olmam da nedir ki! Kötülüğe, zulme, haksızlığa asla susmayacağız…" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 22:45
  1. Hüda Kaya

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  • HACI HACI 39 dk önce
    Yürü git....

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