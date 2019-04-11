HDP'li Hüda Kaya hakkında fezleke! HDP Milletvekili Hüda Kaya hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan fezleke hazırlandı.

HDP Milletvekili Hüda Kaya'ya fezleke hazırlandı. Kaya, "Eş genel başkanımız Pervin Buldan'ı sessizce dinlemiş olmam 'Terör örgütü propagandası' olarak değerlendirilmiş" diyerek fezlekeye tepki gösterdi. Kaya, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın dinlediği gerekçesiyle hakkında hazırlanan fezlekeye tepki göstererek, "Nur topu gibi yeni bir fezlekem daha geldi! Eş genel başkanımız Pervin Buldan'ı sessizce dinlemiş olmam ‘Terör örgütü propagandası' olarak değerlendirilmiş! ‘Kur'an'da Barışı' anlattığım konuşmam bile Terör örgütü propagandası sayıldıktan sonra, bir konuşmayı sessizce dinlemiş olmam da nedir ki! Kötülüğe, zulme, haksızlığa asla susmayacağız…" ifadelerini kullandı.

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