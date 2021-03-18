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Siyaset HDP'li Hasip Kaplan'dan büyük alçaklık! Devleti tehdit etti
Siyaset

HDP'li Hasip Kaplan'dan büyük alçaklık! Devleti tehdit etti

HDP’nin kapatılması istemiyle dava açılması sonrası HDP'li eski Milletvekili Hasip Kaplan'dan haddini aşan bir paylaşım geldi. Sosyal medyadan kin kusan Kaplan, alenen ölümle tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 11:01:00 -
HDP'li Hasip Kaplan'dan büyük alçaklık! Devleti tehdit etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açılması üzerine HDP'li eski Milletvekili Hasip Kaplan'dan skandal bir paylaşım geldi.

Twitter hesabından önce insanları meydanlara çağıran Kaplan, daha sonra da tehditkar ifadeler kullandı.

"Son durağı morg oldu"

Kaplan, "Partilerimizi kapatanların son durağı morg oldu" ifadelerini kullandı. Öte yandan kararın ardından HDP tarafından yapılan açıklamada, HDPye kapatma davasının demokrasiye yeni bir darbe olduğu ileri sürülerek, “Kocaeli Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlunun, iktidarın siyasi hesapları ve hukukun çiğnenmesiyle vekilliğinin düşürüldüğü gün, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı partimiz hakkında kapatma davası açmıştır. Partimize yönelik kapatma davası, ülke demokrasisine ve hukukuna ağır bir darbedir” denildi.

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Yorumlar

Yüksel

Senin sonun daha kötü olsun leşini hayvanlar yesin
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Rıza

Bu melunun serbest olmasına şaşılır. Derhal hapis!
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