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Aktüel HDP'li Gergerlioğlu: "Sağlık çalışanları zor, kötü bir halde"
Aktüel

HDP'li Gergerlioğlu: "Sağlık çalışanları zor, kötü bir halde"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:40:46 -
HDP'li Gergerlioğlu: "Sağlık çalışanları zor, kötü bir halde"

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden doktorların "en tehlikeli bölgede" bulunduğunu ifade ederek, "Sağlık çalışanları zor, kötü bir halde." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yanlış sağlık yönetimi olduğunu, Kovid-19 pandemisi nedeniyle vakaların arttığını öne sürdü.

En tehlikeli bölgede bulunan sağlık çalışanlarının haklarını alamadığını iddia eden Gergerlioğlu, "Sağlık çalışanları zor, kötü bir halde. Şu ana kadar 63'ü doktor 145 sağlık çalışanı hayatını kaybetti." diye konuştu.

Türk Tabipleri Birliğinin, "Sağlık çalışanları tükendikçe karanlık çöküyor" diyerek, 11-15 Kasım günleri arasında saat 21.00'de bir dakikalık ışıkları açma-kapama eylemi düzenlediğini belirten Gergerlioğlu, "Sağlık çalışanlarının durumuna dikkat çekelim." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, ekonominin de kötüye gittiğini öne sürdü.

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