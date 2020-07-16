HDP'li Gergerlioğlu: "OHAL döneminde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli beyin göçü gerçekleşti"

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, OHAL döneminde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli beyin göçünün gerçekleştiğini savundu.

Gergerlioğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında iktidarın, OHAL ilan ederek kendi iktidarının devamı için hukuku ayaklar altına aldığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişimini lanetlediği gibi, sonrasında uygulanan OHAL uygulamalarını da lanetlediğini ifade eden Gergerlioğlu, "Türkiye her geçen gün çok daha kötü bir duruma gidiyor. Tüm demokratik değerler ayaklar altına alınmış durumda. Tüm insanı ve hukuki gelişim endekslerinde Türkiye, Afrika ligine düşmüş durumda." dedi.

Gergerlioğlu, OHAL'in ilan edilmesiyle yargının tamamen siyasallaştığını, 120 bin kapasiteli cezaevlerinde 300 bin insanın kaldığını dile getirdi.

HDP'nin, OHAL'in 3. yılının toplumsal maliyetlerine dönük bir rapor hazırladığını, 1667sayfayı bulan raporda çok sayıda haksızlıkların yapıldığının ortaya çıktığını öne süren Gergerlioğlu, şunları kaydetti:

"Bu dev rapor, Türkiye siyasi tarihine ışık tutacak. Rapordaki bazı verilere göre, yaşadıkları olaylar ve travmalar sonrası yabancı bir ülkede yaşamak isteyenlerin oranı yüzde 91,2 seviyesinde. OHAL mağdurları illallah etmiş bu ülkeden. OHAL döneminde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli beyin göçü gerçekleşmiş. Bu göçün yüzde 99'u üniversite mezunları tarafından gerçekleşmiş. İnsanlarımız yatırımlarını artık yurt dışına yapmaya başlamış. Merkez Bankası döviz rezervi 125 milyar dolardan 55 milyar dolara düşmüş OHAL döneminde. Türkiye OHAL döneminde bilimsel açıdan, ekonomik açıdan, siyasal açıdan darbe yemiştir. Bilimsel yayın oranları dahilinde Türkiye son sıralara gerilemiş. Bilimsel yayın oranlarında yüzde 30 bir düşüş olmuş. Bu dehşet verici bir orandır."















