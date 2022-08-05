HDP’li Garo’nun ‘Yahudi’ yalanına tepki

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Paylan’ın haddi aşan suçlamalarına cevap veren Yahudi işadamı Doğan Kasadolu, “Bir Yahudi olarak biz bu söylemlere karşıyız. Türkiye’de ‘Yahudilere soykırım yapıldığı’ iddiası tamamen yalandır. Bu tamamen Türk milletine iftiradır. Tarihin hiçbir döneminde hiçbir şekilde bir Yahudi’ye soykırım uygulanmamıştır” ifadelerini kullandı.

Akit TV’ye konuşan Kasadolu, şöyle devam etti:

Meclis cevap vermeli

“Parlamentoda soru önergesi vermek suretiyle Türkiye’yi ayrımcı devlet olmak suretiyle suçlamak, yurt dışındaki Ermeni ve Yunan lobilerinden destek sağlamak olduğu aşikardır. Bu provokasyon, ileri dönük planın bir parçasıdır. Hahambaşılık’ta arkadaşlarla görüştüm, sordum. ‘Bu Garo Paylan’la bir alakanız var mı, bu önerge sizinle kurulan temas sonucu mu verilmiştir’ dedim. Kesinlikle reddettiler ve bu şahısla uzaktan yakından hiçbir alakalarının olmadığını belirttiler. Buna karşı cevap yine parlamentoda olur. Ayrıca o taşları kim kırdı, niye kırdı, örgütsel midir değil midir bu tamamen bizim dışımızdadır. Bu sadece ülkemizde değil dünyanın her tarafından zaman zaman böyle saldırılar yapılmaktadır. Devletimizin şu anda yaptığı çalışma sonucunda ortaya çıkacaktır.”