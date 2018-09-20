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HDP'li eski milletvekili İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

HDP Şanlıurfa Milletvekili iken 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine milletvekilliği düşürülen İbrahim Ayhan (50) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

20 Eylül 2018 Perşembe 12:30
HDP'li eski milletvekili İbrahim Ayhan hayatını kaybetti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi 26'ncı döneminde HDP Şanlıurfa Milletvekili iken 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine milletvekilliği düşürülenİbrahim Ayhan (50), Irak’ın Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İBRAHİM AYHAN KİMDİR?

10 Şubat 1968 senesinde dünyaya gele İbrahim Ayhan aslen Şanlıurfa'nın Sivereklidir. Babasının adı Ali, annesinin adı Zekiye'dir. Ziraat Mühendisi ve Öğretmen; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zoo Teknik Bölümü mezunudur. Öğretmenlik yapmıştır.

HDP 25. Dönem Şanlıurfa milletvekilliği yaptı. İngilizce ve Kürtçe bilen Ayhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 12:30
  1. Van
  2. Şanlıurfa
  3. Türkiye Büyük Millet Meclisi 26'ncı dönem
  4. Türkiye Büyük Millet Meclisi
  5. HDP
  6. İbrahim Ayhan

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