HDP'li eski milletvekili Hüda Kaya gözaltına alındı
Eski HDP vekili Hüda Kaya, “Kanuna aykırı toplantı veya gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etme, görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında HDP önceki dönem İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Kaya hakkında “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamak ve görevi yaptırmamak için direnme” suçlamalarıyla soruşturma açıldığı öğrenildi.
OĞLUNUN TERÖRİSTLERLE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre'nin Kandil'de PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileriyle görüşmeler yaptığı fotoğraflara yansımıştı.