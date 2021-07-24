HDP'li Erol Katırcıoğlu'nun skandal sözleri konuşuldu! CNN Türk canlı yayınında sert tartışma

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Yayın konuklarından Siyaset Bilimci Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, HDP'yi ve Katırcıoğlu'nun sözlerini savunan Stratejik Politika Yönetim Uzmanı Dr. Zeki Çetin'e sert tepki gösterdi.

Zeki Çetin'in HDP'yi savunan sözleri üzerine, Prof. Hacısalioğlu, "Zeki Çetin bey bize ne demek istiyor? HDP-PKK ilişkisi yok mu?" diye sordu. Çetin geri adım atarak 'Ben öyle bir şey demiyorum' ifadesini kullandı. Çetin'in cevabından tatmin olmayan Prof. Hacısalihoğlu, "Siz kimsiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı mısınız?" ifadeleri ile tepkisini sürdürdü. PKK-HDP ilişkisini gözler önüne seren Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ile Zeki Çetin arasındaki tartışma bir süre daha devam etti. Moderatör Semiha Şahin'in araya girmesi ile tartışma sona erdi.