HDP'li Ermeni aday gösterilmeyince söylem değiştirdi! 'Zannediyorlar ki Erdoğan gidince...'
HDP'li Garo Paylan Millet İttifakı'nın listesinde yer alamayınca, söylem değiştirerek, "Zannediyorlar ki Erdoğan gidince bu ülkeye demokrasi gelecek." ifadelerini kullandı.
TBMM'ye sözde Ermeni soykırımının kabülü için teklif sunan HDP'li Garo Paylani yeni dönemde aday gösterilmeyince, beklenmedik ifadelerle Millet İttifakı'nı hedef aldı.
TBMM kürsüsünde konuşan Ermeni Paylan, ecdadı, Mustafa Kemal'i, AK Parti'yi hedef aldığı konuşmasında bu sefer Millet İttifakı'nı da hedefe koydu.
Biz Ermeniler Abdulhamid gittikten sonra özgürlük gelecek sanmıştık. Beteri geldi. Şimdi de zannediyoruz ki Tayyip Erdoğan gidince bu ülkeye demokrasi gelecek.
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