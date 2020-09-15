  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel HDP'li Eksik: "Kovid-19 verilerine güvenerek rehavete kapılmayın"
Aktüel

HDP'li Eksik: "Kovid-19 verilerine güvenerek rehavete kapılmayın"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:45:36 -
HDP'li Eksik: "Kovid-19 verilerine güvenerek rehavete kapılmayın"

TBMM (AA) - HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili açıklanan verilere güvenerek rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.

Eksik, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, pandeminin etkisi ve zorluklarının her geçen gün arttığını dile getirdi.

Verilere göre 7 bin kişinin hayatını kaybettiğini ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğunu ileri süren Eksik, "Hükümet, pandemiyi yönetmede son derece başarısız ve yetersiz kaldı. Veriler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Verilere güvenerek rehavete kapılmamak gerektiğini söyleyen Eksik, Kovid-19'dan yaşamını yitiren ancak raporlarına "doğal ölüm" yazılan birçok kişi olduğunu savundu.

İktidarın, pandemiyi kendi bekasını sürdürmek için lütuf olarak gördüğünü öne süren Eksik, "Sağlık Bakanlığının pandemiyle mücadelede tek politikası toplumu sürü bağışıklığına sürüklemek. Bu şekilde halkın sağlığı tehlikeye atılıyor." diye konuştu.

Eksik, belli bölgelerde, valiler ve kaymakamlar tarafından "keyfi karantina" uygulandığını iddia etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular
Korona Virüs

Beklenen haber geldi! Türkiye’deki aşı gelişmesini resmen duyurdular

Koronavirüse karşı aşı geliştiren firmalardan Sinovac Biotech şirketinin Genel Müdürü Helen Yang "Türkiye'de korona aşısı için klinik deneyl..
Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu
Ekonomi

Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu

Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bir televizyon programında çıktığı yayında, haberi aldığı kaynaklarının sağlam olduğunu belirterek,..
Bayan öğretmenden canlı yayında skandal! MEB harekete geçti
Gündem

Bayan öğretmenden canlı yayında skandal! MEB harekete geçti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde internet üzerinden canlı ders verdiği sırada sigara içen öğretmen büyük tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı