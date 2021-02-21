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Gündem HDP'li Dilan Taşdemir hakkında soruşturma
Gündem

HDP'li Dilan Taşdemir hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Irak'ın Gara bölgesine gittiği açıklanan 27. Dönem HDP Milletvekili Dilan Taşdemir hakkında silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 09:18:00 -
HDP'li Dilan Taşdemir hakkında soruşturma

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