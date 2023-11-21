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Gündem HDP'li Cengiz Çandar'dan tepki çeken YPG açıklaması
Gündem

HDP'li Cengiz Çandar'dan tepki çeken YPG açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-21 00:46:00 -
HDP'li Cengiz Çandar'dan tepki çeken YPG açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan HDP Milletvekili Cengiz Çandar, terör örgütü YPG'nin terör örgütü olmadığını söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri gerçekleşti. Komisyonda söz alan terör sevici HDP'nin Milletvekili Cengiz Çandar, YPG'nin terör örgütü olmadığını ifade etti.

"Bu Kürt karşıtlığıdır"

"Ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın terör örgütü de deseniz bu Kürt karşıtlığıdır" diyen Çandar, diğer vekillerden gelen "Terör örgütü değiller mi?" sorusuna "Değiller tabi" diyerek cevap verdi.

YPG nedir?

Suriye'de faaliyet gösteren Demokratik Birlik Partisi (PYD), PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısıdır. Halk Koruma Birlikleri (YPG) ise PYD'nin silahlı kanadıdır.

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