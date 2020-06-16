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Aktüel

HDP'li Çelik: "Süryaniler, hiçbir zaman iktidara gelen yönetimler tarafından dikkate alınmadı"

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:45:21 -
HDP'li Çelik: "Süryaniler, hiçbir zaman iktidara gelen yönetimler tarafından dikkate alınmadı"

TBMM (AA) - HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, "Süryaniler, Türkiye'de maalesef uluslararası sözleşmelere rağmen hiçbir zaman iktidara gelen yönetimler tarafından dikkate alınmadı, sorunlarına eğilinmedi, talepleri hiçbir şekilde dinlenmedi, ihtiyaçları karşılanmadı." dedi.

Çelik, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün 15 Haziran 1915'te yaşananların yıl dönümü olduğunu anımsatarak "Süryaniler, 1915 öncesinde bugünkü toprakların içerisinde yaklaşık 700 bin civarında bir nüfusları vardı. 1915 ve sonrasında yaşananlarla ortaya çıkan sonuç günümüzde Süryanilerin Türkiye sınırları içerisindeki nüfusunu 25 bin civarına düşürdü. Bunun çok ciddi bir tarihi var. 1915'te yaklaşık 300 bin insan katledildi, 200 bine yakın insanında kimlikleri değiştirildi ya da göç etmek zorunda kaldı." görüşünü savundu.

Geçmişi temizlemeden geleceğin doğru bir şekilde kurulamayacağını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Düşmanlığı, katliamı, suçu eğer cezalandırmamışsak gelecekte insanların çok rahat bir şekilde aynısını yapabileceklerini düşünüyoruz. Yani biz, geçmişi geleceği kurabilmek için sorguluyoruz. Süryaniler, Türkiye'de maalesef uluslararası sözleşmelere rağmen hiçbir zaman iktidara gelen yönetimler tarafından dikkate alınmadı, sorunlarına eğilinmedi, talepleri hiçbir şekilde dinlenmedi, ihtiyaçları karşılanmadı. Hatta sahip oldukları birçok değer ellerinden alındı."

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