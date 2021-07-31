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Siyaset HDP'li Buldan'dan Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma çabası! 'Kurşunlar Kürdün bedenine girerken...'
Siyaset

HDP'li Buldan'dan Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma çabası! 'Kurşunlar Kürdün bedenine girerken...'

Konya'da aynı aileden yedi kişinin öldürülmesi olayına ilişkin konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kürt vatandaşlarımızı provoke etmeye yönelik bozguncu ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 17:38:00 - 2021-07-31 17:49:26
HDP'li Buldan'dan Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma çabası! 'Kurşunlar Kürdün bedenine girerken...'

 Yeniakit.com.tr 

Konya'da aynı aileden 3'ü kadın 4'ü erkek yedi kişinin öldürülmesini fırsat bilen çevreler, Kürt vatandaşlarımızı provoke etmeye devam ediyor.

'Kurşunlar Kürdün bedenine girerken...'

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (ANYAKAY-DER) Okmeydanı’nda düzenlenen etkinliğinde konuştu. Bölücü terör örgütü PKK'nın değirmenine su taşıyan HDP'li Buldan, "Dün Konya’nın Meram ilçesinde 7 kişilik bir aile sadece Kürt oldukları için hunharca, vahşice katledildi." diyerek Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalıştı. "Kurşunlar Kürdün bedenine girerken ırkçıların, faşistlerin televizyon kanallarında bir kez daha bu katliamı normal bir ölümmüş gibi yansıttıklarına tanıklık ettik." şeklinde bozguncu ifadeler kullanan Buldan, "Hayır, bu katliam sıradan bir katliam değil, bu katliam göz göre göre gelen ırkçıların, faşistlerin aylardır organize ettiği, planladığı, arkasında büyük güçlerin olduğu, Kürtlerin katliamına onay veren bir zihniyetin girişimi sonucu gerçekleşti. Bu katliamı yapanların arkasında, 17 Haziran'da İzmir İl Örgütümüzde Deniz Poyraz arkadaşımızın katledilişinde katile, ‘İsmin ne abiciğim' diye soran polisin ve onunla aynı zihniyette olan bir anlayışın olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

'HDP şahsında Kürtleri düşman gösteriyorlar'

Kürt vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun 'HDP Kürtleri temsil ediyor' sözlerinin aksine HDP'nin PKK'yı değil Kürtleri temsil ettiğini öne süren HDP'li Pervin Buldan, "Bu katliamın, televizyon kanallarında her akşam HDP’yi ve HDP şahsında Kürtleri kinle, nefretle düşman gösteren bir zihniyetin ürünü olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Televizyon kanallarında bu ülkede siyaset yapan HDP'yi ve HDP’ye oy veren 6 milyon insanı hedef gösteren zihniyetin ürünü olduğunu biliyoruz.” dedi.

İnsanların aklı ile dalga geçti!

Pervin Buldan, insanların aklıyla dalga geçerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Katliamın önünü açan, buna zemin hazırlayan Türkiye’yi tehlikeli bir tuzağın içine çekmeye çalışan bir anlayışın bundan sonra bu tür saldırıları gerçekleştirmemesi için birlikteliğe ihtiyaç var. Kürtler yalnız ve sahipsiz değildir. Eğer geleceğimizi, yarınlarımızı, Türkiye’nin demokratik geleceğini düşünürsek bu olay karşısında sadece Kürtlerin değil, tüm demokrasi güçlerinin, siyasi partilerin, kendisine insanım diyen ve Konya’daki katliam karşısında vicdanı sızlayan herkesin bu katliam karşısında saf tutması gerekir."

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Yorumlar

Asabi vatandas

O kurşunları senin .... sokar bu millet. Milleti birbirine düşürüp kirdirmaya çalışma PKK ci. 
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mSc

Hangi kürtten bahsediyorsun ermeni kürtçü yezidi kürtmü hıristiyan kürtmü yoksa müslüman kürtmü büyük ihtimalin sen müslüman kürtlerin dışındaki kürtleri kasdediyorsun
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