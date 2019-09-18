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HDP'li bir belediyeye daha kayyım atandı

Erzurum Valiliği, görevden uzaklaştırılan eski Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun yerine Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu'nun görevlendirildiğini duyurdu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 11:12
HDP'li bir belediyeye daha kayyım atandı

Erzurum'da 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanan ve dün cezaevine konulan Karayazı ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Melike Göksu'nun yerine, Başkan Vekili olarak Kaymakam Masut Tabakcı görevlendirildi.

Konuyla ilgili olarak Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan devam eden savcılık soruşturması, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay 16. Ceza Dairesinde onanması üzerine adli mercilerin talimatı üzerine yakalanarak cezaevine sevk işlemlerine başlanıldığı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17.09.2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu Karayazı Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 11:12
  1. Erzurum
  2. Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu
  3. Karayazı Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu

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