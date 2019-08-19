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HDP'li belediyelere kayyım atanmasına BBP ve DSP'den destek

Devletin kaynaklarını teröre ve terör örgütüne destek vererek kullanan HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerine kayyım atanmasına ilişkin BBP ve DSP'den destek geldi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:21
HDP'li belediyelere kayyım atanmasına BBP ve DSP'den destek

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı oln HDP'nin elinde bulundurduğu Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasına BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan destek geldi.

Mustafa Destici, "Teröre, terör örgütüne aleni destek veren, terörü meşru görmenin ötesinde, polisimizi, askerimizi şehit eden teröristlerin cenazelerine katılarak sahip çıkan sözde belediye başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması uygulaması yerinde olmuştur" diye konuştu.

"Verilen destek devletçe de tespit edilmiştir"

Destici, "Siyasi bölücülerin partisine mensup belediyelerde hem teröristlerin istihdam edildiği hem de teröre her türlü maddi ve lojistik desteğin de verildiği herkesçe malum olduğu gibi devletçe de tespit edilmiştir.

Hükümet bunu görmezden gelseydi asıl o zaman hata yapmış olurdu.

Terörle mücadeleyi ve hizmeti önceleyerek demokrasiye, hukuka, hakka, vicdana uygun olarak yapılan bu uygulama üzerine kayyum olarak atanan üç büyükşehir valimize başarılar diler, bölgede yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dilerim" ifadesini kullandı.

"Devletin asli görevi"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yaptığı yazılı açıklamasında, "İçişleri Bakanlığının gerekli inceleme ve tespitleri sonucu PKK/KCK terör örgütleriyle organik ilişkileri ortaya çıkarılan üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmaları, devletin asli görevini yerine getirme sorumluluğunun tezahürüdür" dedi.

Halkın oylarıyla seçilerek göreve gelenlerin, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının belirlediği çerçevede görevlerini ifa etmekle yükümlü olduklarına dikkati çeken Aksakal, şunları kaydetti:

"Türk milleti açıkça görmektedir"

Başka merkezlerden aldığı talimat ve telkinlerle bu sorumluluklarını unutanlara ve yetkilerini kötüye kullananlara karşı elbette yasal zeminde bir hatırlatma gereklidir, yapılan da bundan ibarettir. Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne kastedenleri ve bunlarla her türlü iş birliğine girenleri, bu yapıların lider konumunda bulunanları gönüllerinde saklayanları artık Türk milleti açıkça görmektedir.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:21
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Terör örgütü PKK
  5. HDP
  6. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  7. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
  8. Türkiye Cumhuriyeti
  9. PKK/KCK

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