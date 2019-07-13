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HDP'li belediyeden skandal! Cami projelerini durdurdular

31 Mart seçimleriyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin başına gelen HDP yönetimi İslam'a ve Müslümanlara olan nefretini bir kez daha gözler önüne serdi. Kayapınar ilçesinde cami inşası için belirlenen alanlarda imar değişikliği yapılarak cami projeleri durduruldu.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:56
HDP'li belediyeden skandal! Cami projelerini durdurdular

İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Merkez Kayapınar ilçesindeki 5 alan imar planında cami inşaatı için belirlendi. 31 Mart seçimleriyle iş başına gelen HDP'li belediye yönetimi İslam'a ve müslümanlara olan nefretini bir kez daha göstererek cami yapımını imar planından çıkardı. Park ve dini tesis alanıyken sadece park alanı yapılmak üzere hazırlanan imar planında değişiklik yapılması için 21 Haziran'da belediye meclisi kararı alındı.

Skandal sonrası harekete geçen valilik, belediye meclisinin cami inşası kararını mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması talebiyle Diyarbakır Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurdu. HDP'li belediyenin imar planı değişikliği ile yapımını engellemek istediği camiler arasında temeli atılan ve inşasına başlananlar da var. 

Belediyenin kararı kanuna aykırı

Mahkemeye sunulan dilekçede imar planındaki sosyal ve teknik altyapı alanının kaldırılabilmesinin ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabileceği vurgulandı. Meclis kararı ile imar planı değişikliğine gidilerek dini tesis alanının kaldırılması karşısında aynı bölgede eşdeğer yeni bir alanın dini tesis alanı olarak ayrılmamış olmasının, verilen kararın kanuna aykırılığını ortaya koyduğu belirtildi.

Dilekçede, “Park ve dini tesis alanı olarak düzenlenen alanın imar planı değişikliği ile sadece park alanı haline getirilmesinde şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı gözetilmemiş, siyasi çatışma saikiyle hareket edilmiştir. Zira plan değişikliğine gidilen alanda cami yapımına başlanmış oldu ve bu karar ile kamu yararı değil, aksine kamu zararına sebebiyet verileceği açıktır. Dava konusu ettiğimiz kararın uygulanması halinde inşaatına başlanmış caminin kaldırılacağı, bu durumun kamu hizmetinin aksamasına neden olacağı, boşaltma sırasında oluşan masrafların kamu zararına sebebiyet vereceği, yeni bir yerin tahsisinin gerekeceği dikkate alındığında dava konusu edilen işlemin açıkça mevzuata aykırı olması ve uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların meydana geleceği gözetilerek yürütmeyi durdurma talebimiz kanuni açıdan zorunluluk arz etmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:56
  1. Diyarbakır
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. HDP

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