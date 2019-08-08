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HDP’li belediye biyolojik atığı ortalığa döküyor

Kaz Dağları’nda çevre bahanesiyle provokatif eylemler yapan HDP’lilerin yeni bir foyası ortaya çıktı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:14
HDP’li belediye biyolojik atığı ortalığa döküyor

Kaz Dağları’nda çevre bahanesiyle provokatif eylemler yapan HDP’lilerin yeni bir foyası ortaya çıktı. HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekiplerinin, biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı görüntülendi. Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DİSKİ’ye ait kamyon ve iş makinelerinin, biyolojik arıtma tesisinden çıkan atığı Karabaş Mahallesi’ndeki yaklaşık 100 dönümlük hazine arazisine izinsiz boşalttığı, bazı görevlilerin bu atıkları depolayıp üzerini toprakla örtmeye çalıştığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, bölgede tedbir alarak sahadaki çalışmayı durdurdu. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce analiz edilmek üzere bölgeden numune alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:14
  1. Kaz Dağları
  2. HDP
  3. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi
  4. Sur İlçe Jandarma Komutanlığı
  5. DİSKİ
  6. arazi
  7. su
  8. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

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