HDP’li belediye biyolojik atığı ortalığa döküyor Kaz Dağları’nda çevre bahanesiyle provokatif eylemler yapan HDP’lilerin yeni bir foyası ortaya çıktı.

Kaz Dağları’nda çevre bahanesiyle provokatif eylemler yapan HDP’lilerin yeni bir foyası ortaya çıktı. HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekiplerinin, biyolojik atığı hazine arazisine boşalttığı görüntülendi. Sur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, DİSKİ’ye ait kamyon ve iş makinelerinin, biyolojik arıtma tesisinden çıkan atığı Karabaş Mahallesi’ndeki yaklaşık 100 dönümlük hazine arazisine izinsiz boşalttığı, bazı görevlilerin bu atıkları depolayıp üzerini toprakla örtmeye çalıştığı iddiaları üzerine çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri, bölgede tedbir alarak sahadaki çalışmayı durdurdu. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce analiz edilmek üzere bölgeden numune alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.