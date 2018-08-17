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HDP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman merkez ilçeye bağlı Kömür Belde Belediye başkanı Hüseyin Yuka görevden uzaklaştırıldı.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:56
HDP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yuka hakkında, 14 ve 16 Ağustos'taki terör olaylarıyla ilgisinin bulunduğu şüphesiyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Ağustos'ta soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Anayasa'nın 127'nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince Kömür Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı." ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 14:56
  1. Adıyaman
  2. Kömür Belde Belediye başkanı Hüseyin Yuka

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