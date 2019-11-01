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Siyaset

Belediye Başkanı dahil 15 kişi gözaltına alındı!

Van'ın Saray İlçesi HDP'li Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

2019-11-01 09:10:00 - 2019-11-01 09:41:24
Belediye Başkanı dahil 15 kişi gözaltına alındı!

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kadın alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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Yorumlar

hizipsavar

chp ip ve saadet partisi (partisi diyorum çünkü seçmende hala içinde vatan millet bauram ve islam sevgisi olduğunu düşündüğüm arkadaşlarım var) okuyorsnuz değilmi.
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Ali

Atın Kürtler içeri
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