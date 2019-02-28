HDP’li Aleddin Erdoğan için yapılan itiraz reddedildi Mersin İl Seçim Kurulu, HDP’nin Akdeniz İlçesi Belediye Başkanadayı Aleddin Erdoğan’ın aday olamayacağına ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.

Mersin İl Seçim Kurulu, HDP’nin Akdeniz İlçesi Belediye Başkanadayı Aleddin Erdoğan’ın aday olamayacağına ilişkin karara yapılan itirazı reddetti.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Seçim Kurulu, 2017 yılında ’terör örgütüpropagandası yapmak’ suçundan mahkumiyeti bulanan Aleddin Erdoğan’ın Akdenizİlçe Seçim Kurulunca aday olamayacağına yönelik verdiği karara yapılan itirazısonuçlandırdı.

Seçim Kurulu, dün yaptığı değerlendirmede, 2017 yılında Tunceli 1. Ağır CezaMahkemesi’nde ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan yargılananErdoğan’a verilen 10 ay hapis cezasının 6 bin lira adli para cezasına çevrilmesinerağmen mahkumiyetin, ’terör propagandası suçundan’ verilmesi nedeniyle itirazlarıoy birliğiyle reddetti.

İl Seçim Kurulu’nun kararı gereği Aleddin Erdoğan’ın belediye başkan adayıolamayacağı bildirildi.

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