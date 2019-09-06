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HDP’li Ahmet Türk belediye bütçesinden 500 bin lira harcamış

HDP’li Ahmet Türk’ün belediye paralarını keyfince nasıl harcadığı ifşa oldu.

06 Eylül 2019 Cuma 08:19
HDP’li Ahmet Türk belediye bütçesinden 500 bin lira harcamış

BDP’nin desteğiyle 2014 yılındaki yerel seçimlerde bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 17 Kasım 2017’de görevden uzaklaştırıldı.

500 BİN LİRA PARA HARCANMIŞ

Türk’ün görev yaptığı dönemde, Mardin Büyükşehir Belediyesi özel kalem müdürlüğünden yüklü miktarda harcama yaptığı tespit edildi. Terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da arasında bulunduğu siyasi parti temsilcileri ile Türkiye karşıtı birçok yabancı heyetin ağırlanması ve verilen hediyeler için özel kalem müdürlüğünün yaklaşık 500 bin lira harcama yaptığı belirlendi.

Demirtaş ve beraberindekilerin 2015 yılında belediye ziyaretinde 76 kilogram badem şekeri ve 76 kilogram kahve hediye edildiğine dair fatura kesildiği ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 08:19
  1. Mardin
  2. Ahmet Türk
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