HDP'li adaydan Akşener'e Kürtçe teşekkür! İyi Parti, PKK'nın siyasi ayağı HDP ile örtülü ittifakı reddetse de Iğdır adayı Yaşar Akkuş'un "Meral Akşener bize kardeş gibi geldi" açıklaması 31 Mart yerel seçimlerdeki iş birliğini bir kez daha ortaya koydu.

Meral Akşener, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapmadıklarını savunsa da, HDP Iğdır adayı Yaşar Akkuş, Iğdır'da aday çıkarmayan İyi Parti'ye teşekkür etti. "Akşener bize kardeş gibi geldi" İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e methiyeler düzen HDP'li Akkuş, "Meral Akşener bize kardeş gibi geldi. Gün özgürlük için destek günüdür." ifadelerini kullandı.

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