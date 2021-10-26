HDPKK'dan CHP'ye "tezkere" övgüsü

TBMM'ye sunulacak olan Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili Meclis'teki partiler taraflarını belirledi. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi tezkereye evet diyecek partiler arasında yer aldı. HDP tarafından yapılan açıklamada tezkereye 'Hayır' oyu verileceği belirtilmiş ve CHP'ye açık şekilde çağrıda bulunulmuştu.

CHP'nin, HDP'nin çağrısına nasıl karşılık vereceği merak konusu olurken, CHP'li Özgür Özel yaptığı açıklamada 'Hayır' oyu vereceklerini aktardı. Bu durum eleştirilerin hedefi olurken, HDP'den övgü dolu sözler geldi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu CHP'nin çıkışıyla ilgili, "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır" dedi.

CHP'den skandal tezkere kararı

Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddelerinden biri TSK'nın sınır ötesindeki görev süresi oldu. TBMM'ye sunulacak olan Irak ve Suriye tezkeresiyle ilgili olarak AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'Evet' oyu vereceklerini ifade etmişti.

PKK'nın siyasal kolu olarak nitelendirilen HDP tezkereye 'Hayır' oyu vereceklerini açıklarken, muhalefete de çağrıda bulunulmuştu.

HDP'nin çağrısı sonrası CHP'nin ne yapacağı merak konusu olurken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada tezkereye hayır oyu vereceklerini aktardı.

HDP'den CHP'ye övgü

CHP'nin bu kararı tartışma konusu oluştururken, HDP'li Ömer Gergerlioğlu konuyla ilgili açıklamada bulundu. CHP'nin hayır çıkışından övgüyle söz eden Gergerlioğlu, "CHP tarihi bir çıkış yapmıştır. Muhalefet, iktidar 'ne yaparsa doğruymuş gibi arkasında sıralanırız' anlayışından çıkmıştır" ifadelerini kullandı.