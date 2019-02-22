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HDP’den terör paylaşımı

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, tanzim satışlar üzerinden “Biz merminin fiyatını bilmeyiz” diyerek sosyal medya hesabından propaganda yaptı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:08
HDP’den terör paylaşımı

 RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, partiler de internet üzerinden de seçim çalışmalarına devam ediyor. HDP’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mesaj vermeye çalıştı. Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP, tanzim satışlar üzerinden “Biz merminin fiyatını bilmeyiz” diyerek sosyal medya hesabından propaganda yapmasına şehit ve gazi ailelerinden tepki geldi.

İinsanın karnı nasıl doyar biliyorlarmış

Her fırsatta PKK'ya destek veren Kandil'deki teröristlerin sözcülüğünü yapanlar, akıllarınca tanzim satışları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini eleştirerek yaptıkları paylaşımda "Hangisi daha çok karın doyurur? Merminin fiyatını bilmiyoruz ama insanın karnı nasıl doyar biliyoruz.." ifadelerine yer verdiler.

Mermi alçakları vazgeçiriyor

HDP’nin amacının provokasyon yapmak olduğunu belirten Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, “Mermi, karın doyurmuyor ama mermi ülke koruyor. Mermi terörü öldürüyor. Mermi ülkemize kasteden alçakları vazgeçiriyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti gazileri olarak, teröre karşı her kurşunun arkasındayız. Canımızla, kanımızla biz ülkeyi savunmaya razıyız. Tabiki ülkenin bekası karın doyurmak, ekonomi çok önemli ama vatan olmazsa ekonomiyle hiçbir anlamı olmaz. Vatan olmazsa hayatın da bir anlamı olmaz. Önce vatan demek lazım” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:08
  1. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı
  2. Lokman Aylar
  3. HDP
  4. PKK

YORUM YAZ

  • ErsinErsin1 sa önce
    Bilmezsiniz tabi mermi bedavaya abd ve benzeri şerefsizlerden geliyor.

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