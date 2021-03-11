HDP'den sözde Kürdistan haritasına üstü kapalı destek: İP Grup Başkanı göz yumdu!

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HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Katoliklerin lideri Papa Franciscus'a verilen 6 özel pulun içindeki skandal sözde Kürdistan haritasına değindi. HDP'li Beştaş, söde haritadan her ne kadar Barzani'yi sorumlu tutsa da "Sonuçta tarihte bu tüp haritalar var. Zamana zaman yansıyor da. Buna dair dediğim gibi bu haritayı Papa’ya veren muhattabına sormak lazım. Bu bizim tartıştığımız bir mesele değil açıkçası." diyerek üstü kapalı destek de verdi.

İP'li Tatlıoğlu: Millet İttifakı'nda hiçbir sorun yok

Gündeme ilişkin bir değerlendirmede İP Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu'ndan geldi. Tatlıoğlu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı 8 Mart mesajında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile İP Genel Başkanı Meral Akşener'i bir arada etiketlemesi ile başlayan tartışmaları değerlendirdi. Millet İttifakı'nda bir sorun olmadığını ifade eden İP'li Tatlıoğlu, "Güçlü bir iş birliği içinde Türkiye’de siyaseti domine etmeye çalışıyoruz ve sonuç alıyoruz. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti parlamentoda muhtaç bir parti haline geldi. İktidar alanı çok ciddi geriledi. Daha demokratik bir iş birliği oldu. Türkiye’yi kendimiz yönetelim istiyoruz ama şartlar Türkiye’de ittifakları getirdi. İyi Parti ve CHP’nin teşkil ettiği Millet İttifakı gayet başarılı yürüyor." ifadelerini kullandı.

HDP'nin sözde Kürdistan haritasına zımni desteğine göz yumdu

İmamoğlu'nun paylaştığı twitter mesajında HDP'li Buldan ile İP'li Akşener'in adını etiketlemesi CHP ve İP'in gizlediği HDP ittifakını yeniden gözler önüne sermişti. İP'li Tatlıoğlu; HDP'nin, Papa'ya verilen sözde Kürdistan haritasına zımni desteğine ise göz yumarak herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Papa'ya verilen sözde Kürdistan haritası