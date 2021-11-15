HDP’den şaka gibi savunma: Öcalan’ın emirlerini uyguladığımız için yargılanamayız

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

HDP, terör örgütü PKK’nın İmralı’da tutuklu bulunan bebek katili elebaşı Öcalan’dan aldıkları ve uyguladıkları talimatlar nedeniyle yargılanamayacaklarını savundu.

Öcalan’ın bu görüşmelerde HDP yönetimini şekillendirdiği, daha fazla PKK’lıyı milletvekili seçtirdiği ve verdiği bütün talimatların harfiyen uygulandığı ayrıntıları ile anlatılan iddianamenin bu bölümüne itiraz eden HDP, “Çözüm süreci ve İmralı görüşmelerinin kapatma gerekçesi yapılması hem 6551 sayılı yasaya hem de evrensel hukuka aykırıdır. Çözüm sürecinde yapılan görüşme, temas ve açıklamalar yargılama konusu yapılamaz” diyerek Öcalan’ın talimatlarını uyguladıkları için yargılanamayacaklarını iddia etti.