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Aktüel

HDP'den "milletvekilliğinin düşürülmesi" eylemi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:06:24 -
HDP'den "milletvekilliğinin düşürülmesi" eylemi

ANKARA (AA) - HDP milletvekilleri, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi.

TBMM'den Güvenpark'a yürümeye çalışan HDP milletvekillerini, Milli Eğitim Bakanlığı önünde polis durdurdu.

Polisin geçişe izin vermemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, burada yaptığı açıklamada, CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesini eleştirdi.

Kararın, yargı süreci tamamlanmadan alındığını savunan Oluç, "Hukuksuz, Anayasa'yı çiğneyen bir adım atılmıştır." dedi.

Milletvekilleri, açıklamanın ardından Meclise döndü.

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