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HDP'den Meral'e kırmızı kart! Gül'e yeşil ışık yaktılar

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş'ı aday göstermesi beklenen HDP'den Abdullah Gül ve Meral Akşener için açıklama geldi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:56
HDP'den Meral'e kırmızı kart! Gül'e yeşil ışık yaktılar

HDP'nin Akşener’e destek olasılığını değerlendiren Temelli, “Taban oy vermez. Tüm partiler ikinci turu dikkate alarak adayını belirlemeli. Yani belirleyecekleri aday herkesi kucaklayacak aday olmalı” diye konuştu.

Hürriyet'e konuşan  Temelli, “Abdullah Gül’e oy verir misiniz?” sorusuna, “Bizim gündemimize düşmüyor. Ama saygın bir siyasetçi, değerlendirilebilir. Biz bir temas görmedik. Biz kendi adayımızı çıkartacağız. Adaylar havuzu oluşturduk. 3 Mayıs günü adayımız açıklanacak. Adaylar havuzunda Selahattin Demirtaş da var” yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:56
  1. HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli
  2. Abdullah Gül
  3. Meral Akşener

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