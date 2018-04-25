HDP'den Meral'e kırmızı kart! Gül'e yeşil ışık yaktılar
24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş'ı aday göstermesi beklenen HDP'den Abdullah Gül ve Meral Akşener için açıklama geldi.25 Nisan 2018 Çarşamba 10:56
HDP'nin Akşener’e destek olasılığını değerlendiren Temelli, “Taban oy vermez. Tüm partiler ikinci turu dikkate alarak adayını belirlemeli. Yani belirleyecekleri aday herkesi kucaklayacak aday olmalı” diye konuştu.
Hürriyet'e konuşan Temelli, “Abdullah Gül’e oy verir misiniz?” sorusuna, “Bizim gündemimize düşmüyor. Ama saygın bir siyasetçi, değerlendirilebilir. Biz bir temas görmedik. Biz kendi adayımızı çıkartacağız. Adaylar havuzu oluşturduk. 3 Mayıs günü adayımız açıklanacak. Adaylar havuzunda Selahattin Demirtaş da var” yanıtını verdi.
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