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HDP'den kol kola yürüdüğü CHP'ye tepki: Yeterince ders almadılar

Akıllarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni boykot eden terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de eş Genel Başkan Sezai Temelli, seçimlerde kol kola yürüdüğü CHP'ye tepki gösterdi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:48
HDP'den kol kola yürüdüğü CHP'ye tepki: Yeterince ders almadılar

Kayyım atamaları ve tutuklamalar üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) boykot eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'de eş Genel Başkan Sezai Temelli, milletvekilleriyle birlikte Diyarbakır'a geldi.

VOA Türkçe'ye konuşan Sezai Temelli, seçimlerde kol kola girdikleri CHP'ye verdikleri destekten pişman olmadıklarını ve desteklerinin stratejik olduğunu söyledi.

"CHP yeterince ders çıkarmadı"

Temelli, gelecekte destek verip vermeyecekleri sorusunaysa, "Biz CHP'yle bir ittifak yapıp, CHP adayı kazansın diye bir pozisyon almadık. Millet İttifakı içinde yer almış bir parti değiliz. Biz AKP-MHP faşizmine karşı bunun stratejik taktiği neyi gerektiriyorsa, onu uygulayıp mücadele ettik. CHP, bundan kendine düşen hesabı, dersi yeterince çıkarmamış olabilir. Umarım gelecekte çıkarır. Ama şunu çok net söylüyorum; herkes bu konuda çok rahat olsun. Türkiye siyasetini HDP belirler. Türkiye siyasetinde aritmetik değil, başkan, milletvekili sayısı değil, Türkiye siyasetinin yörüngesinin belirlenmesi önemlidir. Bunu belirleyen güç HDP'dir. Kürt halkının mücadelesidir. Önümüzdeki döneme dair konuşabilmemiz için diğer bütün yapıların nasıl pozisyon alacağını görmemiz lazım. Bu strateji başarılı olmuştur. Bu strateji sayesinde belediye başkanlıklarının el değiştirmesi olarak meseleyi değerlendirerek bir alana sıkıştırmak hatalı olur. Bugün iktidarın beka sorunu bütün çıplaklığıyla ortadadır, iktidar tutunamamaktadır. Şiddetin ve baskının nedeni budur. Bu artık iktidar için son perdedir, bu iktidardan bu ülke kurtulmalıdır. 'Faşizmi yıkacağız, Türkiye'yi demokratikleştireceğiz' dedik. Şimdi düne göre Türkiye'de demokratikleşme umudu daha da yükselmiştir" yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:48
  1. Diyarbakır
  2. Halkların Demokratik Partisi
  3. Cumhuriyet Halk Partisi
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Sezai Temelli
  6. HDP
  7. CHP
  8. Türkiye Büyük Millet Meclisi

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  • mutmainemutmaine4 sa önce
    vay canına sayın seyirciler , OSMANLI HALİFESİNİN yokluğunda neler oluyor,olacakmış bunuda gördü millet !
  • GüneyrüzgarıGüneyrüzgarı4 sa önce
    Demokrasi,barış,kardeşlik,hak,hukuk söylemleri haçlı emperyalist ve sömürgecilerinin vazgeçemediği içi boş sloganlardır Temeli bozuk Sezai,geç bunları sen.CHP adayları kazansın diye önemli yerlerde aday çıkarmadınız bu strateji değil mi,ittifak içinde olmak değil mi,Milleti ahmak kendini alim mi zannediyorsun.Üstelik Ankara ve İstanbul adayları kazanırlarsa bilecekler ki bizim sayemizde ifadesi senin ağzından dökülmedi mi,kime yediriyorsun bu palavrayı.
  • dumanlıdumanlı4 sa önce
    Türkiyenin batısında yaşayan Kürt kardeşlerimiz baskıdan uzak özgür bireyler olmanın bilincindeler ve oyları kimsenin cebinde değil.
  • Ahmet TanerAhmet Taner5 sa önce
    Ne zaman PKK'yı asker sıkıştırsa, içerdeki PKK köpekleri uzun, uzun ulumaya başlıyor. Ey savcılar garibim asker kelle koltukta savaşırken, bu ..........lere meydanı boş bırakmak, savaşan askerleri rencide eder. Nasıl olurda maaş verip beslediğin...........ler memlektinde, ülkenin kalbinde başıboş gezerken, Suriye'de bunları imha etmek için sava savaşırsın???
  • Zillet ittifakı yaptılar sadeceZillet ittifakı yaptılar sadece7 sa önce
    Neymiş bu HDPKK(?!) Türkiye siyasetini belirlermiş(!):) Ne zannediyorsa kendini?Kemalist derin devletine mi dayıyor sırtını?
  • OvalıOvalı7 sa önce
    boş havlayan .. sürüye
  • hus coshus cos7 sa önce
    faşist hdp faşizmi yıkacakmış. 3-5 oy ugruna pkk ya destek veren chp her yerde hdp tarafında azarlanıyor. kk bunu iyi hazmediyor. Diyarbakır anneleri aslında chp genel merkzi önünde nödet tutmalılar.. chp nin destegi olmazsa hdp silinir
  • Ahmet TakanAhmet Takan7 sa önce
    % 3 - 4 oyla Türkiye siyasetini belirliyormuş,Türk milletinin merhametine muhtaçsın rezil!
  • milletmillet7 sa önce
    Bu hainler tabanlarının gazını almak için seçime kadar kayıkçı kavgası yapmaya devam edecekler. İkisininde yularlar ,fetönün yuları kimin elinde ise onun elindedir. Allah bu hainlerin oyunlarını bozar inşaallah
  • BOYCOTT ISRAEL(BSD)BOYCOTT ISRAEL(BSD)8 sa önce
    ..yine bir pkk iti havlamis..

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