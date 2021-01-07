HDP'den 'katil polis' diyenlere 'şaşırtmayan' destek!
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto ederken 'katil polis' sloganı atan çoğunluğu terör örgütü üyelerinden oluşan şahıslarla ilgili Çağlayan Adliyesi'nde yapılan protestolara HDP'den destek geldi.
HDP'li Oya Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınanlar için Çağlayan Adliyesi'nde toplanan Boğaziçililere katılıp, canlı yayın yaptı.
Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor.
Gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi
Hisarüstü Kampüsü'nde, protestoların ilk gününde polise saldırdıkları için gözaltına alınan ve çoğunluğu terör örgütü üyelerinden oluşan göstericiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öğrenciler, bugün de adliyeye sevk edilen protestocular için Çağlayan Adliyesi'nde toplandı.
HDP'den Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek
Adliye önünde toplanan Boğaziçililere bu kez destek, HDP'den geldi. HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, basın açıklaması yapan öğrencilere katılarak sosyal medyada canlı yayın yaptı.
Ersoy paylaşımında, "Gözaltına alınan öğrencilerin yanında, Çağlayan Adliyesi'ndeyiz." ifadelerini kullandı.
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