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HDP'den çok konuşulacak Abdullah Gül yorumu!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Abdullah Gül'ün saygın bir siyasetçi olduğunu ve adaylığını değerlendirebileceklerini söyledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 10:34
HDP'den çok konuşulacak Abdullah Gül yorumu!

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, cumhurbaşkanı seçimine kendi adaylarıyla gireceklerini ve aday havuzlarında, tutuklu eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğunu söyledi.

Temelli “İlk turda herkes kendi adayını çıkarmalı. Güçlü adaylarla ikinci turun kapısı açılır. Muhalefet kanadında bir adayda uzlaşılabilir” dedi. HDP’nin Akşener’e destek olasılığını değerlendiren Temelli, "Taban oy vermez.

TÜM PARTİLER İKİNCİ TURU DİKKATE ALARAK ADAY BELİRLEMELİ

Tüm partiler ikinci turu dikkate alarak adayını belirlemeli. Yani belirleyecekleri aday herkesi kucaklayacak aday olmalı” diye konuştu.

ABDULLAH GÜL'Ü DEĞERLENDİREBİLİRİZ

Temelli, “Abdullah Gül’e oy verir misiniz?” sorusuna, “Bizim gündemimize düşmüyor. Ama saygın bir siyasetçi, değerlendirilebilir. Biz bir temas görmedik. Biz kendi adayımızı çıkartacağız. Adaylar havuzu oluşturduk. 3 Mayıs günü adayımız açıklanacak. Adaylar havuzunda Selahattin Demirtaş da var” yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 10:34
  1. Abdullah Gül
  2. Selahattin Demirtaş
  3. HDP
  4. Sezai Temelli

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