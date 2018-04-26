HDP’den CHP'ye: Eğer ittifakı genişletmezseniz, cumhurbaşkanlığında destek vermeyiz

HDP, cumhurbaşkanı adayı olarak Kasım 2016’dan beri cezaevinde olan eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş’ı gösterdi. HDP’ye göre Demirtaş’ın adaylığı Türkiye siyasetinin içinde bulunduğu durumun dünyaya yansıtılması için önemli bir gösterge. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP’nin cumhurbaşkanı adayı seçimi, muhalefetin "sıfır baraj ittifakı" ve seçim kampanyalarında izlenecek strateji konularında DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

DW Türkçe: Cumhurbaşkanı adayınız neden Selahattin Demirtaş ?

Ayhan Bilgen: Demirtaş’ın önceki seçimlerdeki başarısı unutulmadı. Türkiye’de demokrasinin güçlenmesi için şimdi de cezaevinde mücadele veriyor. HDP’nin eski eş genel başkanı olarak cezaevinde olması Türkiye’de siyasetin içinde bulunduğu durumu da gösteriyor. Biz HDP olarak Türkiye’de siyasetin içinde bulunduğu durumu ve demokratik hakların korunması gerektiğini gündemde tutmayı temel görevimiz sayıyoruz. Henüz kesin bir deklarasyonla duyurmadık ama adayımızın Demirtaş olduğunu söylüyoruz.

Demirtaş’ın cezaevinde bulunması HDP’nin seçim kampanyasını nasıl etkileyecek?

Pratik çalışmalarımızda zorluk yaratacağını biliyorduk. Bütün riskleri değerlendirdik, hukuki süreçleri gözden geçirdik. Buna rağmen tercihimizi Demirtaş’tan yana kullandık. Kampanyayla ilgili çalışmalarımız sürüyor. HDP’ye destek veren tüm kitle örgütleriyle görüşmelerimiz de sürüyor. Demirtaş’ın liderliğinde Türkiye genelinde Türkiye’nin gerçek sorunlarını öne çıkaran bir kampanya yürüteceğiz.

HDP’nin “Türkiyelileşme” hedefinden koptuğu eleştirileri var... Muhafazakar Kürtlerden oy almak için özel strateji geliştiriyor musunuz?

Kucaklayıcı ve birleştirici olmaya kararlıyız. Türkiye’de dışlananların, yok sayılanların partisi HDP’dir. Demokratik hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, sağlanması ve korunması temel hedefimiz olacak bu yüzden belli hassasiyetleri de dikkate alacağız. Kürt oylarının bölünebileceği yönündeki iddiaları reddediyoruz. Biz Türkiye’de hak ve hukukun üstünlüğünün var olmasını istiyoruz. Türkiye’de herkesin eşit haklara sahip olması prensibimizi bu seçimde de koruyoruz. Diğer partilerin adaylarıyla ilgili konuşmak yerine Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu politik konsepti geliştirmek için çalışacağız.

CHP’nin başta İyi Parti olmak üzere muhalefet partileri ile yapmaya çalıştığı seçim ittifakına katılmayı düşünüyor musunuz?

CHP, Türkiye'de demokrasi isteyen, arayan tüm muhalefet partilerinin yüzde 10 barajından kurtulup mecliste temsil edilmesi için "sıfır baraj ittifakı" denilen bir yöntem üzerinde çalışıyor. Biz, bu ittifakın cumhurbaşkanlığı seçiminin kritik belirleyicisi olacağını düşünüyoruz. Bu seçimlerde halkın önüne iki sandık konulacağını unutmayalım. Hem parlamento seçimi hem de cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Parlamento seçimi için muhalefet ittifakı ne kadar geniş ve kapsayıcı olursa muhalefet partileri için oy verecek seçmenlerin eli o kadar güçlenir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turdaki tavrımız açısından da daha net bir tablo ortaya çıkar. Yani, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turda yarışacak muhalefet adayına oylarımızı daha kolay yönlendirebiliriz. Bizi milletvekili seçiminde yok sayanlar desteğimizi almakta da zorlanır.

HDP'ye resmi bir ittifak teklifi geldi mi CHP'den?

Kurumsal hiçbir görüşmemiz olmadı. Kurumsal teklif gelmedi. Özel görüşmeler yapılıyor. Teklif gelirse, ilkesel yaklaşılacaktır. Eğer muhalefet partileri parlamento seçimi için bütünüyle birleşmezse, cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur için en büyük koz kaybedilmiş olur. Eğer CHP parlamentoyu önemsiyorsa "seçim ittifakı" teklifi götüreceği partileri genişletmelidir. Ancak görünen o ki, muhalefet de parlamentonun önemsenmesi konusunda yeterli duyarlılığa sahip değil. “CHP, HDP’yle aynı kefede” ya da “CHP’nin HDP’den hiçbir farkı yok” tarzı algı operasyonları ciddiye alınmamalı ve seçim ittifakı görüşmeleri geniş kapsamda değerlendirilmelidir.

Tutuklu HDP’li vekillerin durumu ile ilgili ne yapıyorsunuz? Seçim güvenliğini nasıl sağlayacaksınız?

Tutuklu vekillerimizin seçime katılma durumu ile ilgili merkezi seçim komisyonu oluşturuldu ve özel bir çalışma yapılıyor. Biz erken seçime hazırdık. Hiçbir sıkıntımız yok görünüyor, gerekli çalışmalar tamamlanmak üzere ve aday listemiz de en kısa sürede ortaya çıkacak. Türkiye’de herkesin oyunu korumak için bütün partilerin ortak çalışma yapmasını önemsiyoruz. Seçim güvenliği konusunda muhalefet partileriyle yakın temastayız. OHAL koşullarında seçime gittiğimizin herkesin farkına varması ve gerekli önlemlerin alınması temel önceliklerimizden biri.