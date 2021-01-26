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Gündem HDP'den CHP ve İYİ Parti'yi üzecek haber! Yeniden gözaltına alındılar
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HDP'den CHP ve İYİ Parti'yi üzecek haber! Yeniden gözaltına alındılar

Kol kola giren CHP ve İYİ Parti'nin seçimlerde ittifak yaptığı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin İstanbul'un Esenyurt İlçe Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç yeniden gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 15:27:00 - 2021-01-26 15:29:35
HDP'den CHP ve İYİ Parti'yi üzecek haber! Yeniden gözaltına alındılar

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında operasyon düzenlenmişti.

Yapılan baskında terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resim ve posterleri bulunmuştu.

Daha sonra gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. 

Sağlam ve Kılıç'ın "Terör örgütü üyeliğinden" gözaltına alındığı belirtildi.

CHP ve İYİ Parti HDP ile ittifak yapmıştı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP ile Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti, seçimlerde HDP ile omuz omuza vermişti.

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