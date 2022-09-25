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Siyaset HDP'den Amini protestosuna tam destek! "Yüreğimiz direnenlerin yanında"
Siyaset

HDP'den Amini protestosuna tam destek! "Yüreğimiz direnenlerin yanında"

İran'da, Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan şeriat karşıtı protestolara HDP'den tam destek geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Yüreğimiz onun katledilmesine karşı çıkan İranlı kadınların yanında." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 20:15:00 -
HDP'den Amini protestosuna tam destek! "Yüreğimiz direnenlerin yanında"

 Yeniakit.com.tr 

Özgür Kadın Hareketi'nin Kadın Konferansı etkinliğinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İran'daki şeriat karşıtı protestolara destek verdi.

"Bu konferansta yüreğimizin bir kısmı burada ama yüreğimizin diğer kısmı İran'da Jîna Amini için direnen, onun katledilmesine karşı çıkan İranlı kadınların yanında." ifadesini kullanan HDP'li Buldan, terör sevicileri sıralayarak, "Yüreğimizin bir kısmı burada, diğer kısmı cezaevlerinde rehine olarak tutulan Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ'ın, Sebahat Tuncel'in, Aysel Tuğluk'un, Gülser Yıldırm'ın ve ismini sayamadığım onlarca kadın arkadaşımızın yanında. Biliyoruz nerede olursak olalım. yaşamın neresinde olursak olalım bizler katlediliyoruz, tacize ve tacavüze uğruyoruz. Yok sayılıyoruz, inkar ediliyoruz. Bunun üzerine erkekler bizim üzerimizde siyaset yapıyorlar." dedi.

Amini'nin ölümü üzerinden başlayan şeriat karşıtı portestolara ilişkin konuşmasına şöyle devam etti:

Kadınlar dünyanın her yerinde şiddete uğruyor. Dünyanın her yerinde katlediliyor. Ama şunu ifade etmek isterim ki her katliam, her şiddet politiktir ve siyasidir. Devletlerin, hükümetlerin ve ülkelerin yönetenlerin emirleri ve siyasetleri doğrultusunda kadınlara bakış açıları doğrultusunda bizler katlediliyoruz, bizler şiddete uğruyoruz. Ama şu da bilinsin ki dünyanın neresinde olursak olalım her türlü şiddete karşı, her türlü katliama karşı, her türlü inkar ve yok sayılmaya karşı kadınlar bu zamandan itibaren, bundan sonra her yerde direnecek. Her türlü katliamın karşında duracak. Her türlü şiddetin karşısında duracak.

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