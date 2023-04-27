HDP'den Altılı Masa'ya Kürdistan mesajı! 'Birlikte kuracağız'

PKK'nın merkez üssü olan Kandil, 14 Mayıs seçimleri için umudunu Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlarken, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP de kirli işbirliği ile bebek katili Abdulllah Öcalan ve Selahattin Demirtaş'a 'özgürlük' mesajını her zaman söylemekten çekinmiyor.

KİRLİ PAZARLIK DEVAM EDİYOR

14 Mayıs seçimleri için HDP'nin oylarına bel bağlayan koalisyon ittifakı ise Türkiye'nin terörle mücadelesini baltalayacak tavizleri PKK ve siyasi kanadına gizli pazarlık ile sunuyor.

"YENİ YÜZYILI BİRLİKTE KURACAĞIZ"

HDP'li Çiğdem Kılıçgün Uçar da, gizli pazarlığı açığa çıkarırcasına 7'li koalisyona verdiği mesajında, Türkiye ve Kürdistan'da mücadeleyi büyütmekle sorumlu olduklarını ifade etti. Uçar, "Yeni yüzyılı birlikte kurmak için yola çıkmış olduk. Buradayız birlikte değiştireceğiz. Gerçekten değiştireceğiz." açıklamasında bulundu.

"GERÇEKTEN DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Uçar yaptığı açıklamasında, "Hem Türkiye hem Kürdistan'da bu mücadeleyi büyütmekte sorumluyuz. Hem meclisin yüzünü hem meclisin kendisini hem Ankara'nın çehresini hem de Türkiye'de bize dayatılan siyaseti değiştirmek üzere söz verdik halklarımıza. Biz de bu sürecin emekçisi olarak yeni yüzyılı birlikte kurmak için yola çıkmış olduk. Buradayız birlikte değiştireceğiz. Gerçekten değiştireceğiz."dedi.

"PKK İLE İYİ PARTİ AYNI YERDE"

Son olarak, terör örgütü elebaşı Sabri Ok, örgütün medya organına yaptığı açıklamada, PKK ile İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu ifade etti. PKK elebaşı, "PKK, İyi Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"HEP BERABER HAREKET EDİLMELİ"

PKK elebaşı Sabri Ok, AK Parti'yi yenmek için hep beraber hareket edilmesi gerektiğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti;

"Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor.