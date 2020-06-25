HDP'den akıllara ziyan PKK çıkışı! Milletin aklıyla alay ediyorlar

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TV5'e çıktı.

Kendisine yöneltilen, "Gazeteler, televizyonlar; sayfalarını, ekranlarını size kapatıyorlar… Birçok parti de sizinle aynı fotoğraf karesinde görüntü vermekten kaçınıyor. Bunun sebebi olarak HDP ile PKK arasında bir mesafenin olmadığını iddia ediyorlar. Kürt kökenli biri olarak bunu soruyorum. PKK ile aranızda bir kırmızı çizgi var mı?" sorusuna Sancar şu sevabı verdi:

"Bu soru baştan çok yanlış bir soru. Bir ilişki varsayılıyor ve bu ilişkide bir mesafe konması talep ediliyor. Biz de diyoruz ki; hiçbir ilişkimiz yok. Hiçbir ilişkimizin olmadığı bir yerle 'mesafe koyun' çağrısı da o kadar temelsiz ki… Mesafe koymak değil, bizim hiçbir ilişkimiz yok, bu kadar net söylüyoruz, olmaz da… Bu soru sorulduğunda insanlara diyoruz ki, bazen çok daha hakikaten bu soruyu samimiyetle sorduğuna inandığım kişilere bu cevabı veriyorum. Eğer samimiyetle sorulmadığına inansam başka cevaplarım var. Onları ayrı söylerim. Ama sizin samimiyetinizden asla şüphe etmiyorum"

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Öcalan hakkındaki övgü dolu sözleri, Figen Yüksekdağ'ın sırtını PKK uzantısı örgütlere dayadığını itiraf etmesi, Hüda Kaya ve çeşitli vekillerin dağda teröristleri ziyaret etmesi gibi skandallar göz önündeyken, buna ilave olarak PKK açık ve net bir şekilde HDP'yi desteklerken Sancar'ın bunu söylemesi, "Milletin aklıyla alay ediyor" yorumlarına neden oldu.